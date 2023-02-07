كشفت، فلة أوجيدة، مديرة التنسيق القطاعي المشترك لمتابعة الإصلاحات بالوكالة الوطنية للأمن الصحي، اليوم الأربعاء، عن إطلاق منصة رقمية للبيانات الصحية قريبًا.

في تصريحات للإذاعة الوطنية، أبرزت أوجيدة أنّ رهان المنصة الرقمية للبيانات الصحية في التنبيه واليقظة، والتأسيس لنظرة استباقية واستشرافية للمنظومة الصحية، وإنتاج مؤشرات جديدة تضمن الأمن الصحي، وتفعّل نموذجًا صحيًا جيدًا يواكب الثورة الرقمية عبر تكثيف التحقيقات الميدانية، وتحسين المنظومة الصحية وتحقيق الجودة.

وأشارت أوجيدة إلى عمل جارٍ بمشاركة كل القطاعات والمجتمع المدني، لبلورة استراتيجية وطنية للأمن الصحي، مشيرة إلى أنّ الرهان يكمن في الرصد واليقظة والتنبيه والتوعية والتحسيس، والاستباق ضد صدمات قادمة.