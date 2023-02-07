لماذا لم يتم رفع قيمة النقطة الاستدلالية للموظفين؟

كشفت نصيرة موساوي، مديرة الرواتب بوزارة المالية، عن صدور أربعة مراسيم رئاسية في الجريدة الرسمية رقم 03 لسنة 2023 بخصوص النقطة الاستدلالية الخاصة بالموظفين، والمتعاقدين وشاغلي المناصب العليا، وأقرت هذه المراسيم زيادة 75 نقطة لكل صنف ورقم استدلالي.

وأكدت موساوي في حديث لها للإذاعة الجزائرية، انه لا صحة للمعلومات المتداولة عن رفع قيمة النقطة الاستدلالية والتي بقيت تقدر بـ 45 دينار وذلك لضمان تحسين القدرة الشرائية لدوي الدخل المحدود.

وقالت مديرة الرواتب بوزارة المالية، إن الشبكة الجديدة لحساب النقطة الاستدلالية اعتمدت أيضا بطريقة تراعي ضرورة الحفاظ على التوازنات الكبرى للميزانية وبما تسمح به الخزينة العمومية وكذا الحفاظ على مبدأ الفوارق الحالية بين الرواتب المبنية على مستويات التأهيل والشهادات واعتماد مبدأ تجسيد هذه الزيادة على مرحلتين 2023 و2024 حتى تكون الزيادة معتبرة، موضحة بأن التعديلات الجديدة ستسمح بالزيادة في العلاوات والتعويضات وكذا تعويض الخبرة المهنية.

وأضافت أن الزيادة في الأجور رصد لها غلاف مالي إجمالي يقدر بـ 681 مليار دينار لتمويل هذه العملية وتجسد على مرحلتين، موضحة بأن السنة المالية 2023 خصص لها غلاف مالي يقدر بـ 340،4 مليار دينار فيما تم تخصيص 340،7 مليار دينار بعنوان السنة المالية 2024.

كما شملت أيضا 2.9 مليون شخص متقاعد وتم تعبئة موارد مالية بقيمة 147 مليار دينار سنويا لتمويل عملية رفع الحد الأدنى لكل من المعاشات إلى 20 ألف دينار ومنحة التقاعد إلى 15 ألف دينار، وأضافت بأن هذه الزيادة ستدخل أيضا حيز التنفيذ بدءا من شهر مارس على أن يتقاضى هؤلاء المتقاعدون الزيادات الخاصة بشهري جانفي ومارس في وقت لاحق.

وبخصوص منحة البطالة، قالت موساوي إن عدد المستفيدين من منحة البطالة منذ استحداثها في استقرار ويقارب اليوم 1،2 مليون شخص، وقد تم رصد غلاف مالي يقدر بأكثر من 56 مليار دينار سنويا لتمويل الزيادات المقررة في منحة البطالة والتي ارتفعت بدءا من جانفي 2023 من 13 ألف دينار إلى 15 ألف دينار.