عصابة أحياء خطيرة في قبضة أمن العاصمة

أوقفت مصالح الأمن بالجزائر العاصمة، عصابة أحياء متكونة من 12 شخصا قاموا بالاعتداء الجسدي على الغير بواسطة السلاح الأبيض، ببلدية سيدي امحمد.

وأفاد بيان للأمن الوطني أنه بعد تلقيها نداء من المواطنين عبر الأرقام الخضراء، تم توقيف 12 شخصا مشتبها فيه في قضية عصابة أحياء والشجار في مكان عام بالأسلحة البيضاء.

والمشتبه فيهم والذين تتراوح أعمارهم ما بين 20 و32 سنة، كان بحوزتهم منبه بواخر و2 شماريخ وكذا قضبان حديدية وحزام جلدي به قفل حديدي بالإضافة إلى سلاح أبيض محظور من الصنف السادس من نوع صاعق كهربائي.

وأشار بيان الأمن إلى أنه وبعد استكمال جميع الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا عن قضية إنشاء والانخراط في عصابة أحياء.

كما سيتم متابعتهم بتهمة الاعتداء الجسدي على الغير وتعريض حياتهم للخطر باستعمال أسلحة بيضاء محظورة والإخلال بالسكينة العامة وزرع الرعب في وسط سكني شعبي.