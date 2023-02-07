حجز كميات كبيرة من الكيف المغربي على الحدود

نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة من 01 إلى 07 فيفري 2023، عديد العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية تعكس مدى الاحترافية العالية واليقظة والاستعداد الدائمين لقواتنا المسلحة في كامل التراب الوطني، وفق بيان وزارة الدفاع الوطني.

وأفادت الوزارة أنه "في إطار عمليات مكافحة الإرهاب، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي عنصري (02) دعم للجماعات الإرهابية في عمليتين منفصلتين عبر التراب الوطني، فيما تم كشف وتدمير مخبأ (01) للجماعات الإرهابية يحتوي على (04) قنابل تقليدية الصنع، خلال عملية بحث وتمشيط بالجلفة.

فيما تصدت الجزائر في إطار محاربة الجريمة المنظمة إلى آفة الاتجار بالمخدرات ببلادنا، حيث أوقفت مفارز للجيش، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية، (108) تجار مخدرات وأحبطت محاولات إدخال كميات من المخدرات عبر الحدود مع المغرب، تُقدر بـ (03) قناطير و(24) كيلوغرام من الكيف المعالج، فيما ضبطت (712624) قرص مهلوس، يضيف البيان.

كما أوقفت مفارز الجيش، بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن ڤزام وتندوف، (1937) شخصا وضبطت (42) مركبة و(179) مولدا كهربائيا و(86) مطرقة ضغط و(05) أجهزة للكشف عن المعادن، بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، في حين تم توقيف (29) شخص وضبط (08) بنادق صيد وكميات كبيرة من الخراطيش الخاصة ببنادق الصيد، وكميات ضخمة من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة تُقدر بـ(210) أطنان وكذا (10) أطنان من النفايات النحاسية و(26,5) قنطار من مادة التبغ، وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني. كما أحبط حراس الحدود بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود تُقدر بـ (77620) لتر بكل من برج باجي مختار وسوق أهراس والطارف وتبسة.

من جهة أخرى أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا (44) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف (161) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.