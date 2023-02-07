اضطراب في حركة سير قطارات مقطع جسر قسنطينة باتجاه بابا علي

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، عن اضطراب في حركة سير القطارات مقطع جسر قسنطينة (السمار) باتجاه بابا علي.

وأوضحت الشركة في بيان لها، أنه نظرا لانطلاق أشغال إعادة تهيئة السكة الحديدية مقطع جسر قسنطينة (السمار) باتجاه بابا علي، على مسافة 4.6كلم بداية من يوم الثلاثاء 7 فيفري 2023، فإن سير القطارات في هذا المقطع ذهابا وإيابا سيكون على سكة واحدة فقط طيلة مدة الأشغال، ما قد يترتب عنه اضطراب طفيف في حركة سير القطارات.

وأضاف البيان، أن هذه الأشغال ضرورية لأمن سير القطارات، نظرا للوضعية الحالية للسكة، ومن أجل السير الحسن للعملية تدعوا الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية زبائنها الكرام للمساهمة في تنظيم تنقل المسافرين وسلامتهم.

وأكدت الشركة على أنه سيتم تسخير كل الإمكانيات من أجل أمن وسلامة المسافرين، وإتمام الأشغال في آجالها المحددة.