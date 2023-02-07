صدور الأحكام في حق السعيد بوتفليقة ومن معه

حكم القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي امحمد، بعقوبة 12 سنة حبسا نافذا و8 مليون دج غرامة مالية نافذ في حق السعيد بوتفليقة.

والسعد بوتفليقة رفقة مجموعة من رجال الأعمال متابع بتهم ثقيلة لاسيما تهمة تبييض الأموال.

فيما أدين علي حداد بعقوبة 12 سنة حبسا نافذا و8 ملايين دج غرامة مالية، وطحكوت محي الدين أدين بعقوبة 15 سنة حبسا نافذا و8 ملايين دج غرامة مالية نافذة مع تبرئته من جنحة مخالفة التشريع والصرف وحركة رؤوس الاموال.

فيما تم إدانة معزوز أحمد بعقوبة 12 سنة حبسا نافذا و8 ملايين دج غرامة مالية نافذة، وطحكوت إبراهيم 10 سنوات حبسا نافذا و3 مليون دج غرامة مالية نافذة.

كما حكم على مدير البنك الوطني الجزائري السابق عبود عاشور، بعقوبة سنتين حبسا نافذا و500 ألف دج غرامة مالية نافذة.

وادين كل من "ج.م.ج"، و"ت.س" بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و3 مليون دج غرامة مالية نافذة.

وتمت إدانة كل من طحكوت حميد ورشيد وناصر بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا و8 مليون دج غرامة مالية نافذة

إدانة الإخوة كونيناف "عبد القادر، كريم وطارق نوا ورضا" بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذا و8 ملايين دج غرامة مالية نافذة، مع إدانة شقيقتهم كونيناف سعاد نور المتواجدة في حالة فرار بعقوبة 15 سنة حبسا نافذا و8 ملايين دج غرامة مالية نافذة مع تأييد أمر بالقبض الصادر ضدها

وإدانة ابن رجل الأعمال علي حداد المدعو حداد اغيلاس بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و8 ملايين دج غرامة مالية نافذة.

كما تمت إدانة خليفاوي علي بعقوبة سنتين حبسا نافذا و 200 الف دج غرامة مالية نافذة

فيما أدينت ابنة رجل الأعمال معزوز أحمد "م.غ" بعقوبة سنتين حبسا نافذة ومليون دج غرامة مالية نافذة

ورجل الأعمال بعيري محمد حكم عليه بعقوبة 8 سنوات حبسا نافذا و8 ملايين دج غرامة مالية نافذة

كما أدين النائب البرلماني السابق ميسوم الطاهر بعقوبة سنتين حبسا نافذة و8 مليون دج غرامة مالية نافذة، و"م.م" بعقوبة 4 سنوات حبسا نافذة و8 مليون دج غرامة مالية نافذة

مع تغريم الأشخاص المعنوية المتمثلة في الشركات محل متابعة بغرامة مالية نافذة قدرت بقيمة 5 مليون دج .

أما باقي الأحكام تراوحت بين البراءة إلى 6 أشهر حبسا نافذا وسنيتن إلى 5 سنوات حبسا نافذة ، مع الأمر برفع الرقابة القضائية عن بعض المتهمين، والأمر بمصادرة جميع الممتلكات العقارية والحسابات والأرصدة البنكية، والأموال غير المشروعة الناتجة عن جرائم الفساد ولو انتقلت إلى أصول الفروع أقاربهم أو أزواجهم أو أولادهم مع حكم يقضي بإلزام المتهمين المدانين أن يدفعوا للخزينة العمومية مبلغ قيمته 400 مليار دج كتعويض عن مجمل الأضرار التي لحقت بها ، و الزام طحكوت ناصر و رشيد و حميد و (ج.م.ج) و ميسوم طاهر بأن يدفعوا مبلغ 20 مليون دج كتعويض للخزينة العمومية عن مجمل الأضرار ، مع إلزام بعيري محمد بان يدفع مبلغ 50 مليون دج للخزينة العمومية كتعويض عن الأضرار .

وقد التمست النيابة أقصى عقوبات في حق السعيد بوتفليقة ورجال الأعمال، حيث طالب بتوقيع عقوبة 15 سنة حبسا نافذا في حق السعيد بوتفليقة و18 سنة حبسا نافذا في حق محي الدين طحكوت وعلي حداد والإخوة كونيناف طارق نوا ورضا وعبد القادر كريم وكذا أحمد معزوز و12 سنة حبسا نافذا لمحمد بعيري مع غرامة مالية قدرها 8 مليون دينار لكل منهم.