هكذا نجحت الحكومة في غربلة مستوردي السلع لبيعها على حالها

تقلّص عدد المؤسسات الناشطة في مجال استيراد المواد الأولية والمنتجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها بشكل كبير، خلال سنة 2022، فمنذ صدور دفتر الشروط الجديد المنظم للنشاط، شهر مارس 2021، تراجع عدد السجلات التجارية المسجلة في السجل التجاري والناشطة في القطاع من 37851 شركة إلى 13945 شركة إلى غاية 31 ديسمبر 2022.

سمح صدور المرسوم التنفيذي رقم 21-94 المؤرخ في 9 مارس 2021 لوزارة التجارة من إعادة تنظيم نشاط المستوردين وغربلتهم، فمنذ صدور المرسوم في الجريدة الرسمية بتاريخ 17 مارس 2021 والذي جاء بجملة من التعديلات في دفتر شروط الشركات المستوردة للسلع والمواد الأولية الموجّهة للبيع على حالتها، ليتراجع عددهم في غضون 21 شهرا بما يقارب 37 في المائة، وفق ما نشرته وكالة الأنباء الجزائرية نقلا عن المركز الوطني للسجل التجاري.

وحدد دفتر الأعباء الجديد الذي ضم أكثر من 20 مادة، جملة من الشروط على الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الراغبين في ممارسة نشاط استيراد السلع والمواد الأولية لبيعها على حالتها، من بينها الإنخراط في نظام السجل التجاري الإلكتروني، وحيازة محل ومستودع لتخزين السلع وتوظيف ما لا يقل عن موظفين، وضع لافتة فوق مدخل المنشآت القاعدية للتخزين والتوزيع تتضمن تسمية الشركة ومجال نشاطها.

ومما زاد من تقليص عدد المتعاملين الناشطين في مجال الإستيراد هو الشرط الذي أدرجته وزارة التجارة في أفريل من عام 2021، والذي فرض على المستوردين ضرورة تقديم طلبات إلكترونية على مستوى الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية "ألجكس"، هذه الأخيرة تتحقق من أن السلع أو المنتجات التي سيتم استيرادها غير متوفرة في السوق المحلية ولا تصنع محليا، وهو الإجراء الذي صار يأخذ عدة أشهر.

وتشير آخر الإحصائيات المقدمة من طرف المركز الوطني للسجل التجاري، إلى بلوغ عدد المتعاملين الاقتصاديين إلى غاية ديسمبر من السنة الماضية 2 مليون و227 ألف و814 مؤسسة رئيسية وثانوية. وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية استنادا إلى وثيقة من الهيئة ذاتها، أن المركز أحصى 1.6 مليون مؤسسة حائزة على السجل التجاري الإلكتروني، أي بنسبة 72 بالمائة من مجموع التجار المسجلين، منها 1.4 مليون أشخاص طبيعيين و176 ألف أشخاص معنويين.

كما أحصى ذات المركز، خلال السنة الفارطة، أكثر من 400 ألف عملية تسجيل في السجل التجاري عبر 58 ولاية، حسب الحصيلة السنوية (2022) للتسجيلات.

وفي الفترة الممتدة من جانفي إلى ديسمبر 2022، سجل أكثر من 437 ألف عملية تسجيل في السجل التجاري، تتوزع على 373 ألف شخص طبيعي و63 ألف شخص معنوي. ووفق ذات الحصيلة، فقد أحصى المركز 171 ألف عملية قيد إنشاء مؤسسات جديدة، 137.811 عملية تعديل، 128.239 عملية شطب (توقف عن النشاط)، إلى جانب 8 عمليات إعادة القيد.

وعرفت عمليات التسجيل ارتفاعا بـ 49.650 تسجيل، مقارنة بسنة 2021، بنسبة زيادة بلغت 12.81بالمائة، حسب نفس المصدر. وفيما يخص التجار الأجانب الناشطين في الجزائر، فقد بلغ عددهم 10 آلاف تاجر أجنبي من 90 دولة، منهم 2.596 شخص طبيعي و7.692 شخص معنوي.

وتعد الجنسية التركية الأكثر انتشارا بنسبة 13.95 بالمائة، تليها الفرنسية بـ 13 بالمائة، والصينية بـ 11.91 بالمائة، والسورية بـ 10.82 بالمائة، فيما تتقدم الجنسية السورية قائمة الأشخاص الطبيعيين بنسبة 30.89 بالمائة، تليها التونسية بـ 24.85 بالمائة.

وأظهرت الحصيلة أن معظم التجار الأجانب مسجلون في قطاع التوزيع بالتجزئة بنسبة 77.06 بالمائة، ثم الخدمات بنسبة 12.39 بالمائة، كما بلغ عدد المؤسسات الاقتصادية الأجنبية المسجلة في السجل التجاري على المستوى الوطني 13.015 مؤسسة، موزعة عبر 2.965 شخص طبيعي، و10.050 شخص معنوي. وتنشط هذه الشركات أساسا في إنتاج السلع بنسبة 39.79 بالمائة، يليها قطاع الخدمات بـ 30.90 بالمائة.