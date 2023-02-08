أكثر من نصف مليون سائح زار الشريعة في 10 أيام

بلغ رقم الزوار والسياح الذين توافدوا على حظيرة الشريعة، في ظرف 10 أيام فقط، والتي تزامنت مع تساقط الثلوج وتسجيل انخفاض في درجات الحرارة إلى ما دون الصفر، ما يزيد عن 500 ألف زائر، وهو رقم خيالي، إذا ما قورن بأرقام السنوات الماضية، وبتعداد السياح السنوي إلى المحمية العالمية، والذي يتراوح بين 01 مليون إلى 02 مليون كأقصى تقدير.

رئيس بلدية الشريعة سمير اسماعيلية أكد لـ "الخبر"، نهار اليوم ،أن قوافل الوافدين إلى الحظيرة الطبيعية ، في عمقها ونادي التزحلق بها، وإقليم الحوض المشهور بممارسة لعبة الكرة التقليدية أو ما يعرف بلعبة " الخنج "، كانت " مذهلة "، وأنهم سجلوا استقبال ما لا يقل عن10 آلاف مركبة، في أقل من أسبوعين، فيما بلغ عدد السياح من داخل وخارج الوطن وفي المدة نفسها، ما يزيد عن نصف مليون سائح، ولوحده نقل المصعد الهوائي " التليفيريك " ، نحو 60 ألف شخص، وأضاف في مقارنة، أن هذا الرقم لم يسجل من قبل بتاريخ المنطقة، وهو مرشح للارتفاع، ما دام فيه ثلج واضطراب جوي محتمل .

وعن واقع المنطقة، وضعف طاقة الاستيعاب، قال سمير اسماعيلية، بأنه حان الوقت لأجل وضع رؤية جديدة للحظيرة، لتمكين كل هذه الأعداد من التمتع بالطبيعة في راحة كاملة، وأولى الخطوات، هي التفكير في حظائر لركن المركبات، للتخفيف ولما لا القضاء على الازدحا ، والذي كلف بعض الزوار قطع 19 كيلومتر في 05 إلى 06 ساعات، وعن ربط المحمية بغاز التدفئة، قال أنهم تباحثوا الأمر مع الوالي شخصيا، والحل اليوم هو تقوية توفير هذه المادة، من خلال تقنية الصهاري ، وعن " الكراسي المتحركة" أو المعلقة في الهواء " والخاصة بهواة التزلج على الثلج، والتي تعرضت للتخريب و الإهمال، أوضح بأن فيه نية لأجل إعادة تشغيلها وتجديدها، وتم طرح الأمر ومناقشته مع المسؤولين ، خاصة وأن طول ، لا يزيد عن 02 كيلومتر، فضلا عن تعزيز التليفيريك والرفع من طاقته، وتحديثه باستغلال التكنولوجيا، للرفع مبدئيا من عدد الركاب .