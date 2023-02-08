إلزام شركتين تركية وإيطالية بدفع 5 ملايير

أدانت الغرفة الثالثة للقطب الجزائي الوطني المالي والاقتصادي بمحكمة سيدي امحمد، كل من الشركة الإيطالية ريتساني والتركية ''مابا'' بغرامة 5 مليار سنتيم مع إلزامهما باستئناف الأشغال في مشروع "جن جن -العلمة"، في حين أدين رجل الأعمال على حداد في نفس القضية بعقوبة 15 سنة حبسا نافدا.

ووجهت لشركاء على حداد عدة تهم بينها الاستفادة من امتيازات غير مبررة، وجنحة المشاركة في مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وهي العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات وقانون الوقاية من الفساد ومكافحته.

و قبل أسبوعين كشفت الغرفة الثالثة للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي خلال مجريات المحاكمة تورط الشركة الإيطالية "ريساني" والتركية "مابا" و كذا إطارات الوكالة الوطنية للطرق السيارة في جرائم فساد تتعلق بإبرام صفقة مشروع "جن جن - العلمة" بطرق غير شرعية، مع التلاعب بسعر صرف العملة و وضع ملاحق 8 إضافية انجرّت عنها أعباء مالية إضافية تسبّبت للخزينة العمومية في خسائر تفوق 3 آلاف مليار سنتيم.

ومن بين الملاحق محل القضية الملحق المتعلق برفع سعر الصرف إلى 1 أورو 122.52 دج، رغم أن سعر الصرف المتّفق عليه في الصفقة القاعدية هو 1 أورو = 102,30 دج.

وتعتبر هذه الوقائع جزءا من ملف تبييض الأموال الذي يتابع فيه شقيق رئيس الجمهورية السابق ومستشاره الخاص، سعيد بوتفليقة رفقة أوليغارشيا حقبة الرئيس السابق وقد قررت النيابة ضم جميع ملفات تبييض الأموال المتعلقة بهم لوحدة السبب والموضوع.