البليدة: احتجاج الطاقم التربوي بمتوسطة يوسفي

أقدم زوال نهار اليوم، أساتذة وتلاميذ على مقاطعة الدراسة بمتوسطة يوسفي، بقلب مدينة البليدة، لتمكن غرباء من التسلسل إلى حرم مؤسستهم، من جهة "الجدار المنهار" المتاخم لمقبرة سيدي حلو، مما نشر الخوف والرعب بينهم.

الطاقم التربوي المحتج، استنكر فعل التسلسل، وحاول من خلال حركته الاحتجاجية، الضغط على الجهات المسؤولة، لمعالجة " قضية السور"، والذي انهار منذ حوالي 08 سنوات كاملة، ولم يتم إعادة بنائه إلى يومنا، لضمان حماية لهم، وتفادي تكرار مثل هذه الأفعال من غرباء، قد يشكلون خطرا عليهم وعلى التلاميذ .

وبدوره المتحدث باسم الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ مصطفى بن قاسي، أوضح لـ " الخبر"، أنهم سبق وأن راسلوا الوصاية بضرورة إعادة بناء الجدار، كما أنهم يستنكرون ما يحدث، و يطالبون بتوفير الحماية للتلاميذ ومؤطريهم، في استعجال وأولوية.