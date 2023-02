Des chutes de neiges attendues dans 17 wilayas

L’Office national de la météorologie (ONM) a annoncé que des chutes de neige affecteront, jeudi et vendredi, les reliefs atteignant ou dépassant les 900 mètres d’altitude de plusieurs wilayas du Centre-Est et de l’Est du pays.

Dans un Bulletin météorologique spécial, émis ce mercredi, l’ONM a annoncé que l’épaisseur de la neige attendue dans ces 10 wilayas se situerait entre 10 et 15 centimètres.

Les wilayas concernées par ce BMS sont Boumerdès, Tizi-ouzou, Béjaia, Jijel, Bouira, Bordj Bouarreridj, Oum Bouaghi, Sétif, Batna Khenchela et Tébessa.

La même source a indiqué que l(épaisseur attendue des neiges sera estimée entre 5 et 10cm, dès vendredi à midi, dans les wilayas de Blida, Médéa, Skikda, Mila, Constantine et Guelma.