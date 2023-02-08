إلغاء تصنيف أراضي فلاحية لإنجاز سكنات "عدل" بالعاصمة

تم إلغاء تصنيف قطع أراضي فلاحية على مستوى بعض بلديات الجزائر العاصمة، بمساحة إجمالية تفوق 54 هكتارا، موجهة لإنجاز برامج سكنية بصيغة البيع بالإيجار، حسبما جاء في مرسوم تنفيذي صادر في العدد 6 من الجريدة الرسمية.

ويتعلق الأمر بالمرسوم التنفيذي رقم 62/23 المؤرخ في 31 يناير 2023، المتضمن إلغاء تصنيف قطع أراضي فلاحية موجهة لإنجاز برامج سكنية بصيغة البيع بالإيجار على مستوى بعض بلديات ولاية الجزائر، الممضى من طرف الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان.

ويتضمن هذا المرسوم التنفيذي، الذي يأتي تطبيقا لأحكام القانون رقم 16/08 المتضمن التوجيه الفلاحي، إلغاء تصنيف هذه القطع كأراضي فلاحية على مستوى بلديات الرغاية، الحراش، الخرايسية والدرارية.