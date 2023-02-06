محيوص يسجل ضربة جزاء على طريقته (فيديو)

استأنفت، اليوم الأربعاء، المنافسات الكروية في الجزائر بعد توقف دام أكثر من شهر إثر احتضان الجزائر لبطولة إفريقيا للاعبين المحليين.

وفي مقابلة متأخرة، استقبل اتحاد الجزائر نظيره أمل الأربعاء على ملعب الدار البيضاء في العاصمة وأمطر شباكه بثلاثة أهداف كاملة دون مقابل.

وافتتح أدم عليلات باب التسجيل للعاصميين في الدقيقة 27، وأضاف إسلام مريلي الهدف الثاني في الدقيقة 54، قبل أن يختتم أيمن محيوص المهرجان بهدف ثالث في الدقيقة 66 بعد تنفيذ ضربة جزاء على طريقته الخاصة.

وكان ذات اللاعب قد تعرض إلى انتقادات كبيرة بعد تضييعه ضربة جزاء كانت ستسمح للمنتخب المحلي بالتتويج بـ "الشان"، وذلك إثر تنفيذها بطريقة اعتبرها الكثير بـ"الساذجة".

وارتقى اتحاد الجزائر إلى المركز الرابع في جدول الترتيب مناصفة مع الغريم مولودية الجزائر برصيد 25 نقطة، فيما يبقى أمل الأربعاء في المركز الحادي عشر بـ19 نقطة.

ويعتبر هذا اللقاء الأول للمدرب الجديد، عبد الحق بن شيخة، على مقاعد بدلاء نادي "سوسطارة"، والذي سيكون على موعد مع استقبال نادي ليوبوبو الكونغولي في افتتاح دور المجموعات من منافسة كأس "الكاف".