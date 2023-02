Bilan des interventions de la protection civile en Syrie et en Turquie

Les services de la protection civile algérienne ont rendu public le bilan de leurs opérations de sauvetage en Syrie et en Turquie, depuis le séisme dévastateur qui a frappé ces deux pays, lundi matin.

La même source a précisé que les interventions de la protection civile algérienne ont permis de sauver la vie à 11 personnes et pu faire sortir les dépouilles de 26 morts des décombres.

Tandis, qu’en Syrie, les éléments de la protection civile algérienne ont réussi à secourir et sortir 1 seul individu en vie coincés sous les décombres et 11 dépouilles.

Les services de la protection civile ont précisé que ce bilan a été arrêté ce mercredi 8 février 2023 à 17 :30.