إدانة مضاربين بسبع سنوات حبس نافذة

أدانت نيابة محكمة المدية اليوم ثلاثة مضاربين بالمواد ذات الاستهلاك الواسع (مادة الحليب)، بسبع سنوات سجن نافذة.

وفي بيان أصدره وكيل الجمهورية لدى محكمة المدية تسلمت "الخبر" نسخة منه أكد أنه في إطار مواصلة محاربة المضاربة غير المشروعة في المواد الغذائية الأساسية ذات الاستهلاك الواسع الحليب، تم بتاريخ الثامن من الشهر الجاري متابعة ثلاث تجار عن طريق إجراءات المثول الفوري على أساس جنحة المضاربة غير المشروعة، وبعدها المحاكمة يضيف البيان صدر حكم قضائي قضى بإدانة المعنيين بالجرم المنسوب طبقا لنص المادتين 12 و13 من قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة وعقاب كل واحد منهم 7 سنوات حبس نافذة مع الإيداع بالجلسة ومليونين دج غرامة مالية نافذة مع الشطب من السجل التجاري، والمنع من ممارسة أي نشاط تجاري لمدة خمس سنوات، مع نشر الحكم ومصادرة السلع والمركبة.