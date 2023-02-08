لعمامرة يهنيء نظيره التونسي

أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، الاربعاء مكالمة هاتفية مع نظيره التونسي، نبيل عمار، حيث هنأه على إثر تعيينه حديثا على رأس الدبلوماسية التونسية متمنيا له التوفيق في أداء مهامه النبيلة. كما تبادل الوزيران التهاني بمناسبة الذكرى الـــ65 لأحداث ساقية سيدي يوسف وما يمثله هذا الإرث المشترك بالنسبة للبلدين والشعبين الشقيقين. ومن جانب آخر، أشاد رئيسا دبلوماسية البلدين بما تشهده علاقات الأخوة والتعاون بين الجزائر وتونس من تطور نوعي في ظل ما تحظى به من رعاية دائمة ودعم خاص من قبل الرئيس عبد المجيد تبون وأخيه الرئيس قيس سعيد، وجددا بهذه الفرصة عزمهما على مواصلة الجهود نحو تعزيز التنسيق السياسي والتكامل الاقتصادي بما يخدم مصالح البلدين ويدفع بأهدافهما المشتركة على الصعيدين الاقليمي والدولي.