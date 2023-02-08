الوزير الأول بن عبد الرحمن يستقبل وزير التعليم الموريتاتي

استقبل الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، الأربعاء بقصر الحكومة، محمد الأمين آبي الشيخ الحضرمي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي للجمهورية الإسلامية الموريتانية، الذي يقوم بزيارة عمل إلى بلادنا.

وقد تم خلال هذا اللقاء التأكيد على علاقـات الأخوة والتضامن والتعاون المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين، والإرادة السياسية التي تحذو قيادتي البلدين في الارتقاء بالتعاون والشراكة بين الجزائر وموريتانيا إلى مستويات أعلى من الشراكة والاندماج.

وتناولت المحادثات، في هذا السياق، آفاق تعزيز التعاون الثنائي في المجالات ذات الصلة بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، على ضوء نتائج الاجتماع الأول للجنة القيادية المشتركة الجزائرية-الموريتانية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي الذي جرت أشغاله بمناسبة هذه الزيارة.

وقد جرى اللقاء بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري.