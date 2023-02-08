البويرة: إحصاء ما يقارب 900 شخص جديد مصاب بالسرطان

أكد هني بوعلام رئيس مصلحة الوقاية بمديرية الصحة والسكان لولاية البويرة، خلال حديثه في فوروم الصفحة الفايسبوكية الرسمية لمديرية الصحة والسكان بالبويرة أنه تحصي هذه الأخيرة تزايد كبير في عدد الإصابات بالسرطان حدد في ما بين 850 و900 حالة جديدة كل موسم.

وأشار الدكتور إلى أن الأسباب الرئيسة لانتشار السرطان هو التغير في النمط الغذائي خاصة المعتمد حاليا بالإضافة إلى التخلي عن أساسيات المطبخ الجزائري المعروف بتوازنه وأكلاته الصحية الغنية بالفيتامينات، كما أشار إلى الإدمان على التبغ خاصة لدى فئة الرجال.

وكشف الدكتور هني أن القطاع بالولاية يتوفر على أربع مخابر لإجراء الفحوص الأولية للكشف عن السرطان المبكر واقعة بكل من أحنيف و عين بسام والبويرة وقادرية.

وأكد ذات المتحدث أن التشخيص المبكر يساعد كثيرا في الشفاء من السرطان، مؤكدا على أن أبواب المؤسسات الصحية تبقى مفتوحة لخدمة المرضى والتكفل بهم.