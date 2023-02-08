مجلة الجيش:"الجزائر تستمد قراراتها من ثورتها المجيدة"

وذكرت المجلة في افتتاحية عددها لشهر فيفري تحت عنوان “الجزائر سيدة قراراتها”، القرارات السيادية هو التي اتخذتها الجزائر بعد أقل من 10 سنوات على استقلالها، والتي من ضمنها ذلك المتعلق بتأميم المحروقات، ففي مثل هذا الشهر قبل 52 سنة خلت اتخذت بلادنا ذلك القرار التاريخي، تنفيذا لتطلعات الشعب الجزائري لبناء صرح الدولة الوطنية المستقلة السيدة، ولم يكن اختيار تاريخ 24 فيفري إعتباطيا، بل تم اختياره بالنظر إلى دلالته ورمزيته، إذ أنه يصادف الذكرى 15 لتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين، في عز ثورة التحرير المجيدة.