آخر حصيلة للزلازل المدمرة في تركيا وسوريا

* قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص بسوريا إن الأمم المتحدة بحاجة للتأكد من غياب أي عراقيل سياسية أمام إيصال المساعدات للمتضررين من الزلزال، مشيرا إلى أن السوريين المتضررين بحاجة للمزيد من كل شيء تقريبا.

وأضاف أنهم تلقوا تأكيدات للحصول على أولى المساعدات اليوم الخميس من خلال معبر على الحدود التركية.

* تمكنت فرق الحماية المدنية الجزائرية الموفدة إلى سوريا بين ليلة أمس وصبيحة اليوم من انتشال 05 ضحايا جدد من تحت الردوم. وحسب بيان لذات المصالح، فريق الحماية المدنية الجزائري الموفد إلى سوريا تمكن لحد الساعة من إنقاذ شخص واحد وانتشال 18 متوفى من تحت الأنقاض كما تمكن فريق الحماية المدنية الجزائري الموفد إلى تركيا صبيحة اليوم من انتشال ضحية جديدة من تحت الأنقاض وكحصيلة لغاية اليوم، تمكن فريق الحماية المدنية الجزائري الموفد إلى تركيا من إنقاذ 12 شخصا وانتشال 36 جثة من تحت الأنقاض.

* ارتفعت حصيلة ضحايا الزلازل التي ضربت كل من تركيا وسوريا إلى أكثر من 16 ألف قتيل، في حين تتراجع فيه آمال العثور على أحياء تحت الأنقاض.