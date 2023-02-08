ارتفاع وفيات زلزال تركيا وسوريا

*نقلت صحيفة "الوطن" السورية عن مصادر مطلعة أن الحكومة السورية تستعد لإرسال قافلة محملة بالمساعدات إلى إدلب عبر معبر سراقب.

وأوضحت المصادر للصحيفة أن "القافلة تنتظر فقط وجود ممثلي منظمات الأمم المتحدة لتسليمهم المساعدات".

وأضافت المصادر أن الجانب السوري أبلغ الجانب الأممي بأنه "في حال تأخرت المنظمات الدولية في أداء واجباتها وتسلم المساعدات، فإن سوريا لن تتردد في إدخال هذه المساعدات وحدها لمساعدة الأهالي المنكوبين".

وأكدت أن "المفاوضات وصلت إلى نقطة التفاهم، والمساعدات الإنسانية ستدخل عبر معبر سراقب بعد غد السبت على أبعد تقدير".

*ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في شمال غربي سوريا لأكثر من 2030 حالة وفاة، وأكثر من 2950 مصاب، مع استمرار عمليات البحث والإنقاذ وسط ظروف صعبة جداً بعد مرور أكثر من 90 ساعة على الزلزال العنيف الذي ضرب المنطقة.

*البنك الدولي يعتزم تقديم مساعدات إلى تركيا بقيمة 1.78 مليار دولار.

*الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية: سنقدم مساعدات إنسانية عاجلة بقيمة 85 مليون دولار لتركيا وسوريا.

*الدفاع المدني السوري المعارض: لا يزال الآلاف تحت الأنقاض ووصلنا إلى نقطة حرجة ونحتاج إلى دعم دولي.

*أعلن فؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي، مساء الخميس، ارتفاع عدد وفيات زلزال قهرمان مرعش إلى 17 ألفا و674 شخصا.

وأضاف أوقطاي خلال مؤتمر صحفي من مقر وكالة الطوارئ والكوارث التركية "آفاد" بالعاصمة أنقرة، أن عدد إصابات الزلزال ارتفع إلى 72 ألفا و879 حالة.

*ارتفع عدد ضحايا الزلزال في شمال غربي سوريا إلى أكثر من 1970 شخصا، فيما بلغ عدد المصابين 2950، حسب الدفاع المدني السوري المعارض.

وقال الدفاع المدني السوري عبر صفحته في "فيسبوك" إن عمليات البحث والإنقاذ ما زالت مستمرة "وسط ظروف صعبة جدا بعد مرور أكثر من 83 ساعة على الزلزال العنيف الذي ضرب المنطقة".

ومنذ وقوع الزلزال المدمر قبل 4 أيام، دخلت اليوم أول قافلة مساعدات إلى المناطق الخارجة عن سيطرة دمشق في شمال سوريا.

*وزير الصحة التركي يعلن ارتفاع عدد وفيات الزلزالين إلى 17 ألفا و406 والإصابات إلى 71 ألفا و806 حالة.

* تم، اليوم الخميس، إنقاذ فتاة ووالديها من تحت الأنقاض في أنطاكيا بعد ثلاثة ايام تحت الأنقاض، كما انتشل عمال الإنقاذ امرأة مصابة تبلغ من العمر 60 عامًا من تحت أنقاض مبنى سكني في ملاطية.

* تجاوزت حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا عتبة الـ20 ألف قتيل، اليوم الخميس، فيما تتلاشى آمال العثور على ناجين تحت الأنقاض وسط طقس صقيعي.

وحسب ما نقلت عدة وكالات أنباء فإن عدد ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا بلغ 20500 قتيل.

* أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ارتفاع عدد قتلى الزلزال إلى 16 ألفا و170، بينما بلغ عدد الجرحى 64 ألفا و194، وعدد المباني المنهارة 6444.

وشدد الرئيس التركي على أن إعادة إعمار ما دمره الزلزال ستبدأ فورا عقب إزالة الأنقاض.

* قال فؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي إن أكثر من 1300 هزة ارتدادية حدثت حتى الآن بعد وقوع الزلزال، وأضاف أن 113 ألف شخص يعملون في المناطق المنكوبة في كل المجالات.

* قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص بسوريا إن الأمم المتحدة بحاجة للتأكد من غياب أي عراقيل سياسية أمام إيصال المساعدات للمتضررين من الزلزال، مشيرا إلى أن السوريين المتضررين بحاجة للمزيد من كل شيء تقريبا.

وأضاف أنهم تلقوا تأكيدات للحصول على أولى المساعدات اليوم الخميس من خلال معبر على الحدود التركية.

* تمكنت فرق الحماية المدنية الجزائرية الموفدة إلى سوريا بين ليلة أمس وصبيحة اليوم من انتشال 05 ضحايا جدد من تحت الردوم. وحسب بيان لذات المصالح، فريق الحماية المدنية الجزائري الموفد إلى سوريا تمكن لحد الساعة من إنقاذ شخص واحد وانتشال 18 متوفى من تحت الأنقاض كما تمكن فريق الحماية المدنية الجزائري الموفد إلى تركيا صبيحة اليوم من انتشال ضحية جديدة من تحت الأنقاض وكحصيلة لغاية اليوم، تمكن فريق الحماية المدنية الجزائري الموفد إلى تركيا من إنقاذ 12 شخصا وانتشال 36 جثة من تحت الأنقاض.

* ارتفعت حصيلة ضحايا الزلازل التي ضربت كل من تركيا وسوريا إلى أكثر من 16 ألف قتيل، في حين تتراجع فيه آمال العثور على أحياء تحت الأنقاض.