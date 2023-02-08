عدد وفيات الزلزال المدمر يتجاوز هذه العتبة

* تجاوزت حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا عتبة الـ20 ألف قتيل، اليوم الخميس، فيما تتلاشى آمال العثور على ناجين تحت الأنقاض وسط طقس صقيعي.

وحسب ما نقلت عدة وكالات أنباء فإن عدد ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا بلغ 20500 قتيل.

* أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ارتفاع عدد قتلى الزلزال إلى 16 ألفا و170، بينما بلغ عدد الجرحى 64 ألفا و194، وعدد المباني المنهارة 6444.

وشدد الرئيس التركي على أن إعادة إعمار ما دمره الزلزال ستبدأ فورا عقب إزالة الأنقاض.

* قال فؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي إن أكثر من 1300 هزة ارتدادية حدثت حتى الآن بعد وقوع الزلزال، وأضاف أن 113 ألف شخص يعملون في المناطق المنكوبة في كل المجالات.

* قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص بسوريا إن الأمم المتحدة بحاجة للتأكد من غياب أي عراقيل سياسية أمام إيصال المساعدات للمتضررين من الزلزال، مشيرا إلى أن السوريين المتضررين بحاجة للمزيد من كل شيء تقريبا.

وأضاف أنهم تلقوا تأكيدات للحصول على أولى المساعدات اليوم الخميس من خلال معبر على الحدود التركية.

* تمكنت فرق الحماية المدنية الجزائرية الموفدة إلى سوريا بين ليلة أمس وصبيحة اليوم من انتشال 05 ضحايا جدد من تحت الردوم. وحسب بيان لذات المصالح، فريق الحماية المدنية الجزائري الموفد إلى سوريا تمكن لحد الساعة من إنقاذ شخص واحد وانتشال 18 متوفى من تحت الأنقاض كما تمكن فريق الحماية المدنية الجزائري الموفد إلى تركيا صبيحة اليوم من انتشال ضحية جديدة من تحت الأنقاض وكحصيلة لغاية اليوم، تمكن فريق الحماية المدنية الجزائري الموفد إلى تركيا من إنقاذ 12 شخصا وانتشال 36 جثة من تحت الأنقاض.

* ارتفعت حصيلة ضحايا الزلازل التي ضربت كل من تركيا وسوريا إلى أكثر من 16 ألف قتيل، في حين تتراجع فيه آمال العثور على أحياء تحت الأنقاض.