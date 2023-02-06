هذا هو جديد مشروع "فيات" في الجزائر

استقبل وزير الصناعة، أحمد زغدار، مساء أمس الأربعاء بمقر الوزارة، مدير منطقة إفريقيا والشرق الأوسط بمجموعة "ستيلانتيس"، سمير شرفان.

وحسب بيان وزارة الصناعة ، فقداستعرض الطرفان، خلال هذا الاجتماع مدى تقدم مشروع تصنيع السيارات في الجزائر للعلامة "فيات"، إحدى فروع مجموعة "ستيلانتس".

وفي هذا الإطار عرض شرفان مختلف مراحل المشروع التي تم تجسيدها وتلك التي يجري حاليا تجسيدها، وذلك لاستكمال إنجاز المصنع في أقرب الآجال. كما بحث الجانبان سبل تسريع وتيرة إنجاز المشروع المتواجد في منطقة طفراوي بولاية وهران على مساحة 40 هكتار.

وجدد وزير الصناعة، في هذا الصدد، التزام مصالحه بمرافقة الشريك الإيطالي في تجسيد مختلف مراحل المشروع. ويقوم حاليا فريق من خبراء شركة "فيات" بمعاينة مدى تقدم المشروع وبحث وتحديد الموردين والمناولين المحتملين لتزويد مصنع فيات بالأجزاء والقطع تحقيقا لأهداف الإدماج المحلي.