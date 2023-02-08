تمرير قانون الإعلام بمثابة نهاية العمل الصحفي

تبيّن أن قانون الإعلام الذي أفرجت عنه وزارة الاتصال وعرضته على البرلمان، في انتظار مناقشته والتصديق عليه، ليس في مستوى تطلعات الصحفيين في عدة مواد، بل ويثير توجّس وشكوك في أن الوزارة صاغت النص بناء على استشارات ممارسي المهنة ومنتسبيها، أم أنها انفردت به وتعاملت معه من منطلقات إدارية بحتة.

بمجرد أن تداول الصحفيون والبرلمانيون مشروع القانون العضوي للإعلام ومعه مشروعي قانوني الصحافة المكتوبة والسمعي البصري، تشكلت قناعات وإجماع وسط منتسبي القطاع، بمن فيهم من يعمل في الصحافة العمومية، حول الغموض والسطحية التي تميّزت بها عدة نصوص ومواد القانون.

وتتجه النقاشات والانتقادات في قاعات التحرير نحو عدة مواد إشكالية وغامضة، بل وبينها من "يقضي على مهنة الصحافة" في حالة ما إذا دخلت حيز التنفيذ، على حد تعبير الخبراء، على غرار المادة 21 من مشروع القانون العضوي للإعلام، التي توجب أن يتضمن كل خبر تنشره وتبثّه وسيلة إعلام اسم صاحبه أو الإشارة إلى مصدره الأصلي.

وتبدو هذه المادة منسجمة مع المادة 27 من نفس مشروع القانون، حيث تتحدث عن أن "السر المهني حقا للصحفي طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، من دون أن يعتدّ بالسر المهني أمام القضاء"، وهو ما يراه الصحفيون، خصوصا المشتغلون في وسائل الإعلام الخاصة، بمثابة نهاية الصحافة الخاصة في الجزائر، في حالة ما إذا تم الإبقاء على هاتين المادتين.

وعلى الصعيد القانوني، أثيرت أيضا نقطة تعرّض العديد من الصحفيين إلى المتابعة القضائية وتم وضعهم في الحبس المؤقت على خلفية نشاطهم، بالرغم من خلو قانون الإعلام الحالي والذي هو قيد الدراسة في البرلمان من عقوبات سالبة للحرية، في إشارة إلى تسجيل أوامر إيداع عدة صحفيين الحبس المؤقت وإدانات بالسجن النافذ وموقوف النفاذ، على خلفية مقالات صحفية أو تصريحات إعلامية، مثلما جرى مع بلقاسم حوام الذي توبع ووضع رهن الحبس المؤقت بناء على قانون المضاربة منذ أشهر قليلة، بعد نشره موضوعا يتحدّث عن التمور الجزائرية.

ويبدو أن الأمور ذهبت إلى القضاء مباشرة، من دون أن تمر على قنوات إدارية ومهنية لغياب هيئات صحفية مستقلة تتكفل بمتابعة ومراقبة مدى خرق أخلاقيات المهنة وأيضا سلطة ضبط خاصة بالصحافة المكتوبة.

وما يثير الاستغراب في "قانون بوسليماني"، أن وزارة الاتصال أشرفت العام الماضي على جلسة استماع ومناقشات مع مديري وسائل إعلام ونقابيين وصحفيين بحضور الوزير، على مستوى المدرسة العليا للفندقة في عين البنيان غربي العاصمة، وقامت بتسجيل كل الانشغالات والملاحظات والمقترحات، على أساس أنها ستؤخذ بعين الاعتبار أثناء صياغة القانون، غير أن لا شيء من تلك المشاورات وجد في النص التشريعي.

ومن أمثلة ذلك، اهتمام الصحفيين بحرية التعبير والتفصيل في تعاريف النشاط الصحفي عبر الحوامل المختلفة، إلى جانب ترقية الوضع السوسيومهني للصحفيين، وإنشاء هيئات مستقلة تسهر على أخلاقيات المهنة وتحديد صلاحيات بين وزارة الاتصال وسلطة الضبط وغيرها من المطالب المسجلة لدى الوزارة.

وتنال مسألة الضرائب على المؤسسات الإعلامية نصيبا كبيرا من النقاش، وصار منتسبو الصحافة الخاصة يعرفون بأنهم مرهقون بفرض نسب ضريبية عالية على مؤسساتهم، بالرغم من أنها مؤسسات تقدّم وتصنع مضامين إعلامية وتثقيفية تصبّ في نهاية المطاف لصالح المجتمع.

وفي انتظار الاستماع إلى مديري ومسؤولي وسائل الإعلام بمختلف أنواعها، تكون الكرة في ملعب النواب واللجنة المختصة في المجلس الشعبي الوطني لاستدراك هذه الاختلالات وتعديلها لتستجيب لتطلعات أسرة الإعلام، ولم لا تأجيل القانون للإثراء مرة أخرى بطريقة حقيقية وفعلية.