التلميذ يروي تفاصيل طعنه الأستاذة ريحانة للمحققين

ينتظر أن تبدأ المحاكمة في قضية الاعتداء ومحاولة القتل على أستاذة اللغة العربية "ريحانة بن شية" بمتوسطة ببلدية تاكسلانت من طرف التلميذ "ع،هـ" يوم 21 فيفري من هذا الشهر على مستوى قسم الأحداث بمحكمة نقاوس.

وحسب مصادر "الخبر" التي لها صلة بالتحقيق، فإن التلميذ في تصريحاته أكد على أن أستاذته وصفته بعبارة مسيئة، وطلبت منه مغادرة القسم بطريقة جارحة.

كما كشف ذات المصدر أن التلميذ المتهم ثبت فعليا، بعد إخضاعه لعملية تقنية لكشف تناوله أقراصا مهلوسة أو أي مخدر آخر، على أنه كان في كامل قواه العقلية أثناء ارتكابه للجريمة.

وتعتبر هذه القضية من أهم القضايا التي شغلت الرأي العام، خلال هذه السنة، حيث أظهرت مدى تدهور علاقة الأستاذ بالتلميذ في الوسط المدرسي.

وهو الموضوع الذي تطرق له المتدخلون خلال الندوة الولائية التي برمجت من مصالح مديرية التربية لولاية باتنة، تحت عنوان "آليات التصدي لظاهرة لعنف في الوسط المدرسي"، وتم التحدث فيها عن تسجيل 100 حالة عنف مدرسي، خلال الفصل الأول من هذه السنة من ضمن 213 تلميذا في الطورين المتوسط والثانوي تمت إحالتهم على المجالس التأديبية، كما تم تسجيل 101 مخالفة وسط التلاميذ صنفت في خانة استخدام العنف في مختلف المؤسسات التربوية.

وكشفت ذات الأرقام والإحصائيات عن وجود 102 تلميذ في الطور الثانوي و111 في الطور المتوسط تمت إحالتهم على مجالس التأديب يوجد 53 حالة اللجوء للعنف بالطور الثانوي، في حين سجلت 48 حالة في المتوسط، بينما سجلت 36 مخالفة تخص عرقلة سير الدروس داخل المؤسسات.