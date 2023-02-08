الغاز يبيد عائلة ببرج بوعريريج

توفي صبيحة اليوم ، ثلاثة أشخاص من عائلة واحدة اختناقا بغاز أحادي أكسيد الكربون بولاية برج بوعريريج .

وأفاد بيان لمصالح الحماية المدنية لولاية برج بوعريريج ، أن الوحدة الثانوية للحماية المدنية لدائرة راس الوادي تدخلت صبيحة اليوم الخميس على الساعة 10 سا و 20 د، لأجلاء جثث لثلاثة أشخاص اختنقوا بسبب إستنشاق غازات محترقة منبعثة من المرجل الحائطي ، بقرية بئر عيسى بلدية عين تسرة دائرة رأس الوادي .

وأضاف البيان ، أن المتوفين هم الأب و الأم و الإبن أعمارهم تتراوح بين 34 سنة و 72 سنة، حيث تم إجلائهم إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى محمد بناني براس الوادي .