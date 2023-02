industrie automobile: du nouveau dans le projet Fiat en Algérie

Le ministre de l’industrie, Ahmed Zeghdar, a reçu au siège du ministère le directeur de la région Afrique et Moyen-Orient du Groupe Stellantis, Samir Cherfan.

Cherfan a dans ce contexte exposé les différentes phases du projet qui sont en cours de réalisation, afin de compléter la réalisation de l’usine dès que possible. Les deux parties ont également exploré les moyens d’accélérer la réalisation du projet de 40 hectares dans la région de Tafraoui, dans la wilaya d’Oran.

Le ministre a renouvelé son engagement à accompagner le partenaire italien dans la réalisation des différentes étapes du projet. Une équipe d’experts FIAT examine actuellement l’avancement du projet et examine et détermine les fournisseurs et manutentionnaires potentiels pour fournir des pièces à FIAT pour des objectifs d’intégration locale.