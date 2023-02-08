سوناطراك: تسليم شهادات لأول دفعة لمكافحة الفساد والرشوة

وجرى تسليم هذه الشهادات خلال حفل نظم بوهران بحضور الرئيس المدير العام لسوناطراك توفيق حكار والمدير العام للمعهد الجزائري للتقييس جمال حالس وكذا إطارات مسيرة بمجمع سوناطراك.

ويأتي هذا التكوين "في إطار استكمال وضع اللبنات الأولى لاعتماد المعيار "إيزو 37001" المتعلق بنظام إدارة مكافحة الفساد والرشوة الذي تبنته سوناطراك ضمن أولويات منظومتها التسييرية"، يضيف نفس المصدر.

وتشكل هذه الدفعة الأولى نواة فريق تحضير وتنفيذ مشروع نظام "إيزو 37001" لإدارة مكافحة الفساد والرشوة وأول مجموعة تحصل على هذا التكوين التأهيلي في الجزائر، حسب البيان.

وأشرف على هذا التكوين المنظم بأكاديمية سوناطراك للمناجمنت، مختصون بالمعهد الجزائري للتقييس, وذلك في إطار الاتفاقية التي تربط مجمع سوناطراك بالمعهد والذي أسندت له مهمة الإشراف على تنفيذ نظام "إيزو 37001" ضمن منظومة إدارة مجمع سوناطراك.

وسيعمل الفريق المستفيد من هذا التكوين المتخصص على إنجاح مهمة وضع وتنفيذ آليات "إيزو37001" للرقابة والتسيير الشفاف في مختلف تعاملات وأنشطة مجمع سوناطراك.

وأكد مجمع سوناطراك في بيانه حرصه على "وضع نظام فعال ومتكامل في إدارته، يضمن الامتثال لأفضل المعايير العالمية في ميدان الحوكمة والنزاهة والشفافية ضمن رؤية استراتيجية تستهدف التميز والريادة".