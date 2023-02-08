تيسمسيلت: حركة تغيير بين رئيسي دائرتين

أشرف اليوم الخميس، والي ولاية تيسمسيلت على تنصيب السيدة صندوق محجوبة على رأس دائرة تيسمسيلت خلفا للسيد عبد الكمال بوشمال الذي نُصب على رأس دائرة برج الأمير عبد القادر.

وربط المتابعون للشأن المحلي هذا بوتيرة سير وإنجاز العمليات والمشاريع التنموية والتكفل بانشغالات الساكنة في الدائرتين لاسيما فيما يتعلق بالشق الاجتماعي والمتمثل خصوصا في توزيع السكنات الاجتماعية الجاهزة و القضاء على السكنات الهشة حيث وفي المدة الأخير كشف والي الولاية عن الدوائر المعنية بهاته العمليتين منها دائرة برج الأمير عبد القادر التي أقدمت في شهر أكتوبر الماضي على توزيع 105 سكن اجتماعي وعلى ترحيل منذ أيام فقط 38 عائلة في اطار القضاء على السكن الهش فيما لم تعلن بعد دائرة تيسمسيلت عن القائمة الأولوية للمستفيدين من السكنات الاجتماعية المقدرة ب1018 وحدة سكنية و ترحيل 664 عائلة من سكنات جديدة في اطار القضاء على السكن الهش.

هذا وجاء في بيان الولاية ان والي الولاية أسدى توجيهات للمسؤولين " بتأدية مهامهم خدمة للمواطن والصالح العام ولتجسيد سياسة الدولة ومشاريع التنمية المحلية ولستقبال المواطنين والتكفل الأحسن بانشغالاتهم والدفع بعجلة التنمية المحلية " .