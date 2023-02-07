تم صباح اليوم بمقر ولاية ورقلة، تسليم 28 مستثمرا فلاحيا قرارات استفادة عقب قبول ملفاتهم على مستوى ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية.

استفادة هؤلاء من بينهم ثلاث مؤسسات عمومية من أراض فلاحية بمحيطات قاسي الطويل ببلدية حاسي مسعود، الرابع ببلدية حاسي بن عبد الله و حاسي الحجر ببلدية الرويسات ، تم عبر المنصة الرقمية كحصة ثانية تقدر مساحتها الإجمالية بحوالي 28000 ألف هكتار .

ودعا والي ورقلة مصطفى آغامير في كلمة له بالمناسبة المستفيدين، إلى العمل في الميدان والبرهنة على قدراتهم وكذا الانخراط في جهود السلطات العليا بالبلاد الرامية إلى تحقيق الإكتفاء الذاتي وتقليص فاتورة الاستيراد.