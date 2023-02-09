الطفلة ميليسا.. تعود إلى أرض الوطن

عادت مؤخرا الطفلة ميليسا إلى أرض الوطن وبالتحديد إلى مسقط رأسها مدينة البرواقية بالمدية، بعد رحلة علاج قادتها إلى إحدى العيادات المتخصصة في طب العيون بروسيا دامت أسبوعين حيث كان من المنتظر أن تجري ميليسا الكفيفة البالغة من العمر عشرة أشهر عملية جراحية حتى تستعيد بصرها الذي حرمت منه منذ الولادة.

وقد مكثت ميليسا 15يوما بإحدى العيادات المتخصصة في جراحة العيون بمدينة "أوفا" الروسية ، حيث خضعت لكشوفات معمقة ودقيقة ، ليقوم الطاقم الطبي الروسي على زرع خلايا على مستوى العصب البصري وذلك عبر حصص علاجية نظرا لصغر سنها، حيث كانت الحصة الأولى من العلاج جد ايجابية وبعثت أملا كبيرا لوالديها خاصة وأن ميليسا بعد عملية زراعة الخلايا ظهرت ردود أفعالها تجاه أشعة الشمس وكل ما هو مضيء أمامها، وهو الأمر الذي أثار ارتياح الأطباء ووالدي ميليسا حتى تستعيد بصرها و تتمكن من رؤيتهم لأول مرة منذ ولادتها.

و من المنتظر أن تعود ميليسا إلى روسيا مجددا بعد مرور ستة أشهر على إجرائها للحصة الأولى من العلاج لتجري حصص علاجية أخرى التي من المنتظر أن تعيد لها بصرها.