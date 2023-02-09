وفاة مواطنتين جزائريتين في تركيا

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، اليوم الخميس، تسجيل حالتي وفاة لمواطنتين جزائريتين إثر الزلزال المدمر الذي ضرب البلد يوم الإثنين الماضي.

وحسب بيان الوزارة فإن الأمر يتعلق بكل من السيدة سرايري سميحة (44 سنة) وابنتها بربر هديل (13 سنة) اللتين تمّ انتشال جثتيهما في مدينة الإسكندرون بمحافظة هاتاي جنوب تركيا ظهر اليوم وتم التأكد من هويتيهما.

وقد باشرت، مساء اليوم، مصالح القنصلية العامة للجزائر بإسطنبول بالتنسيق مع السلطات التركية، إجراءات نقل جثمانيهما إلى مدينة اسطنبول والشروع في القيام بالإجراءات اللازمة قصد إعادتهما إلى أرض الوطن، حيث ستتكفل الدولة الجزائرية بجميع مصاريف نقل الجثمانين.