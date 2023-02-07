بونجاح يساهم في تأهل السد لنهائي كأس الأمير

ساهم الدولي الجزائري بغداد بونجاح، مساء اليوم الخميس، في تأهل ناديه السد إلى نهائي من كأس أمير قطر لكرة القدم، وفوزه على العربي بنتيجة 3-1 في لقاء نصف النهائي الذي جمع الفريقين بالدوحة.

سجّل بونجاح الهدف الثاني لفريقه (45) بعدما راوغ مدافعًا من نادي العربي داخل منطقة العمليات قبل أن يقذف بنجاح نحو الشباك ويضاعف النتيجة (2 – 0).

وقبله، كان زميله في الفريق وو-يونغ جان قد افتتح باب التسجيل (42)، الذي انتهز تمريرة حاسمة من زميله سانتي كاروزلا، ثم ضاعف اللاعب مصعب خيدر النتيجة (3-0) في الدقيقة 79، بينما سجل هدف العربي الوحيد، بوعلام خوخي (ضد مرماه في الدقيقة 86) في مباراة عرفت طرد لاعب من السد طارق سلمان في الدقيقة 55 وآخرين من النادي العربي رامي سهيل علي (41) ومارك مونييزا (63) في لقاء عرف أيضا توزيع 7 بطاقات صفراء منها أربعة للنادي العربي.

وسيلاقي نادي السد في اللقاء النهائي، المتأهل من المباراة نصف النهائية التي تجمع حاليا بين الدحيل بنادي الوكرة والنتيجة الحالية في العشرين دقيقة الأولى لفائدة الوكرة بنتيجة (1-0) من تسجيل الجزائري محمد بن يطو (10).