خطة جديدة لإحياء "السوبر ليغ"!

عاد الحديث عن مشروع تنظيم "السوبر ليغ" من جديد، مع مقترحات تؤكد زيادة عدد الأندية المشاركة إلى نحو 80 فريقًا.

وبعد إجهاض كل المحاولات السابقة لإطلاقه، عاد دوري "السوبر ليغ" الأوروبي ليرى النور مجدداً بصيغة أكثر إثارة وبموافقة أندية عملاقة.

الفكرة الجديدة في عودة "السوبر ليغ" تستند على الأداء الرياضي بدلًا من الحصول على عضوية مضمونة في البطولة مثلما كان الحال في النسخة التي تم الدعوة لإطلاقها في 2021.

وكشفت صحيفة "تلغراف" البريطانية عن أن أندية ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس واصلت خطاها الحثيثة في إطلاق دوري "السوبر ليغ".

وقالت تلغراف: "اتصل الثلاثي الأوروبي بأكثر من 50 نادياً على أمل إنشاء بطولة أوروبية جديدة، تحل محل "التشوميينز ليغ".

وتحاول أندية الريال والبارشا واليوفي خلق منافسة جديدة أكثر إثارةـ وبعوائد مالية جد مرتفعة من قيمة أبطال أوروبا.

وكانت فكرة إطلاق "السوبر ليغ" قد شهدت معارضة بعض الأندية الكبرى، لكن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز، أبقى إصراره وتأييده لدوري السوبر الأوروبي، على الرغم من رفض "يويفا" للمقترح، وتهديدها بإنزال عقوبات على الأندية الراغبة في إنشاء الدوري.

وذكرت تلغراف: "كشف داعمو الدوري الأوروبي الممتاز اليوم عن رغبتهم في إطلاق نسخة جديدة من المشروع، الذي انهار قبل عامين، من خلال مسابقة متعددة الأقسام تضم 60 إلى 80 فريقاً دون أعضاء دائمين، و 14 مباراة على الأقل لكل فريق".