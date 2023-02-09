اضطراب جوي يجتاح 21 ولاية

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، من اضطراب جوي قوي يجتاح وسط وشرق البلاد.

ووفق ذات المصالح فان ثلوج كثيفة تتساقط على المرتفعات التي تتعدى علوها 700 متر لـ 17 ولاية منها: البليدة، البويرة، تيزي وزو، بومرداس، المدية، بجاية، برج بوعريريج، سطيف، باتنة، ميلة، سكيكدة، قسنطينة، أم البواقي، قالمة، خنشلة، تبسة وسوق أهراس، وذلك إلى غاية الثالثة بعد زوال يوم غد الجمعة.

فيما ستعرف كل من ولايات: تبسة، خنشلة، ام البواقي، باتنة، قسنطينة، ميلة، سطيف وبرج بوعريريج، موجة برد قارص تتعدى 3 درجات تحت الصفر، وذلك ابتداء من اليوم إلى غاية يوم السبت المقبل.

كما ستستمر تهاطل أمطار غزيرة تتعدى 40 ملم، على ولايات: الجزائر العاصمة، البليدة، بومرداس، تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، سطيف، ميلة، قسنطينة، أم البواقي، قالمة وسوق أهراس، وذلك إلى غاية منتصف نهار يوم غد الجمعة.