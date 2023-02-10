اضطراب جوي يجتاح 29 ولاية

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، من اضطراب جوي قوي يجتاح وسط وشرق وجنوب البلاد.

ووفق ذات المصالح فان ثلوج كثيفة تتساقط على المرتفعات التي تتعدى علوها 700 متر لـ 17 ولاية منها: البليدة، البويرة، تيزي وزو، بومرداس، المدية، بجاية، برج بوعريريج، سطيف، باتنة، ميلة، سكيكدة، قسنطينة، أم البواقي، قالمة، خنشلة، تبسة وسوق أهراس، وذلك إلى غاية السادسة من مساء اليوم الجمعة.

كما ستعرف كل من ولايات: تبسة، خنشلة، ام البواقي، باتنة، سطيف وبرج بوعريريج، البيض، الجلفة، الأغواط، موجة برد قارص تتعدى 3 درجات تحت الصفر، وذلك إلى غاية يوم غد السبت.

كما ستستمر تهاطل أمطار غزيرة تتعدى 40 ملم، على ولايات: الجزائر العاصمة، بومرداس، تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، قالمة وسوق أهراس، بالإضافة الى تندوف، وذلك إلى غاية الثالثة بعد الزوال اليوم الجمعة.

فيما توقع ذات المصادر، رياحا قوية مسحوبة بتطاير حبات الرمل، تصل سرعته إلى 70 كلم/سا، سيمس كل من ولاية: المنيعة، تيميمون، أدرار وعين صالح، وذلك ابتداء من منتصف نهار اليوم إلى غاية يوم غد السبت