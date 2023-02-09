تنصب خالدي عامر مديرا جديدا لقطاع الصحة بالجلفة

أشرف اليوم الخميس والي الولاية عمار علي بن ساعد على مراسيم استلام وتسليم المهام، بين خالدي عامر المعين كمدير لقطاع الصحة والسكان بولاية الجلفة خلفا للسيد كينة رضوان المحول لولاية سيدي بلعباس ليشغل نفس المنصب

بالمناسبة أكد والي الولاية على ضرورة بذل المزيد من الجهود لترقية قطاع الصحة بالولاية، متمنيا التوفيق والنجاح في مهام السيدين المديرين.

للاشارة المدير الجديد خالدي عامر تقلد العديد من المناصب بقطاع الصحة منها مدير الصحة الجوارية بعين وسارة ومديرا لمؤسسات عمومية استشفائية في كل من مهدية بتيارت وبسكرة