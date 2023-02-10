ڨالمة: توقيف شخصين يجريان أبحاثا أثرية دون ترخيص

قالت خلية الإعلام للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بڨالمة ، أن أفراد فرقتها الإقليمية للدرك الوطني ببلدية بلخير، قد أوقفوا شخصين اثنين يبلغان 34سنة و42سنة ، على خلفية قيامهما بعملية حفر غير قانونية بمشتة حجر منڨوب التابعة لبلدية بلخير، من أجل التنقيب عن الآثار والكنوز.

وبحسب المصدر نفسه ، فقد مكن وضع خطة محكمة من طرف مصالح الدرك وإحاطة المكان، من توقيف المشتبه فيهما "ب.ر" و"ن.ع"، وحجز معدات الحفر المستعملة ، حيث تم اقتيادهما إلى مقر الفرقة لاستكمال إجراءات التحقيق.

تم تقديم المشتبه فيهما أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة ڨالمة، أين تم الإفراج عنهما وتسليمهما استدعاء لحضور جلسة المحاكمة في الـ20 من شهر فبراير الجاري.