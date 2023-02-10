الحماية المدنية تشرف الجزائر

تصدرت الجزائر المركز الأول في البحث والإنقاذ من حيث عدد الأشخاص الذين تم العثور عليهم، وكذا الأشخاص المنقذين على قيد الحياة، اثر الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا.

وفي بيان للحماية المدنية، أفاد أن "بعد أربعة أيام متواصلة من عمليات البحث والإنقاذ عن الضحايا المحاصرين تحت الأنقاض".

الجزائر في المرتبة الأولى حسب إحصائيات منصة تنسيق وإدارة العمليات الميدانية التابعة للمجموعة الإستشارية الدولية للبحث والإنقاذ من حيث عدد الأشخاص الذين تم العثور عليهم، وكذا الأشخاص المنقذين على قيد الحياة في جميع العمليات الجارية الى حد الآن.