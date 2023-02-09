ارتفاع حصيلة الوفيات في تركيا وسوريا

*واصلت فرق البحث والإنقاذ في شمال سوريا وجنوب تركيا إخراج المزيد من الأحياء من تحت أنقاض المباني المنهارة رغم مضي أكثر من 100 ساعة على كارثة الزلزال.

Hatay Cebrail Mahallesinde devam eden arama-kurtarma çalışmalarında 36 yaşındaki Gülendam Avcıoğlu, 101. saatte enkazdan çıkarıldı https://t.co/mLFzAwXp0w pic.twitter.com/yWrUh3XpbB — ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) February 10, 2023

*قال برنامج الغذاء العالمي إن مخزونه في شمال غرب سوريا قد نفد، وطالب بتعزيز القدرات للوصول إلى تلك المناطق.

*زيارة ميدانية للرئيس السوري بشار الأسد إلى منطقة بستان القصر التي يشرف على عملية الإنقاذ فيها فريق الحماية المدنية الجزائرية.

*ارتفع عدد قتلى الزلزال في عموم سوريا إلى 3507، وبلغ عدد المصابين 7115.

وحسب أحدث إحصاءات وزارة الصحة السورية، فقد ارتفع عدد القتلى في مناطق النظام إلى 1347 وعدد المصابين إلى 2295.

*وصلت قافلة إغاثة جديدة تابعة للأمم المتحدة إلى الشمال السوري، قادمة من تركيا عبر معبر باب الهوى.

وكانت أول قافلة مساعدات منذ وقوع الزلزال فجر الاثنين الماضي، قد عبرت أمس الخميس إلى الشمال السوري.

*أعلنت إدارة الطوارئ والكوارث التركية "آفاد" ارتفاع حصيلة الوفيات جراء كارثة الزلازل جنوبي تركيا إلى 18 ألفًا و342 والإصابات إلى 74 ألفًا 242 شخصًا.

وأشارت "آفاد" في بيان صباح الجمعة، إلى وقوع 1509 هزات ارتدادية عقب الزلزالين، مؤكدة إجلاء 75 ألفًا و780 شخصًا من المتضررين من الولايات العشرة المنكوبة.

وذكرت أن "آفاد" ووزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية والهلال الأحمر أرسلوا 137 ألفًا و973 خيمة ومليونًا و507 ألفًا و494 بطانية إلى مناطق الزلزال، مؤكدة نصب 97 ألفًا و973 خيمة عائلية حتى الآن.