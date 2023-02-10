أهم الطرق المغلقة بسبب الثلوج

أعلنت مصالح الدرك الوطني، أن التقلبات الجوية والتساقط الكثيف للثلوج تسبب في غلق العديد من الطرقات والمحاور عبر الولايات.

أهم الطرق المغلقة بسبب تراكم الثلوج:

ولاية تيزي وزو:

*الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي البويرة و تيزي وزو، بمنطقة فج تيروردة بلدية إفرحونن.

*الطريق الوطني رقم 33 على مستوى منطقة أسول بلدية أيت بومهدي

*الطريق الولائي رقم 253 بمنطقة فج شلاطة بلدية ايليلتن

ولاية البويرة:

*الطريق الوطني رقم 33 الرابط بين بلديتي البويرة و واسيف (تيزي وزو) ،بالضبط على مستوى منطقة تيكجدة و تيرودة بلدية الأسنام

ولاية سطيف:

*الطريق الوطني رقم 09 الرابط بين ولايتي سطيف و بجاية. بقرية ثنية الطين بلدية الأوريسية.

*الطريق الوطني رقم 09أ بالضبط على مستوى قرية الضيافات بلدية عموشة.

*الطريق الولائي رقم 139 الرابط بين بلديتي عين الكبيرة و الدهامشة، بمشتتة عين قندس.

*الطريق الولائي رقم 137 الرابط بين بلديتي عين الكبيرة و بابور.

*الطريق الولائي رقم 137أ الرابط بين بلديتي تيزي نبشار و وادي البارد ،بالضبط على مستوى قرية مملة.

*الطريق الولائي رقم 14 الرابط بين بلديتي تيزي نبشار و عين عباسة.

*الطريق الولائي رقم 170 الرابط بين بلديتي عموشة و عين الكبيرة ،بالضبط على مستوى قرية صرفدة.

ولاية بجاية:

*الطريق الوطني رقم 26أ بمنطقة تاخليصت بلدية شلاطة

ولاية برج بوعريريج:

*الطريق الولائي رقم 43 ،بالضبط على مستوى منطقة تركابت بلدية القلة.

*صعوبة السير بالطريق الوطني رقم 106 في شطره الرابط بين ولايتي برج بوعريرج وبجاية على مستوى بلدية ثنية النصر .