ڨالمة: الحماية المدنية تنقذ سيارة إسعاف علقت في الثلج

تدخلت مصالح الوحدة الثانوية ببلدية لخزارة في ڨالمة، ليلة الخميس ٱلى الجمعة، على مستوى الطريق الوطني رقم 80، لانقاذ ومد يد المساعدة السيارة إسعاف، علقت وسط الثلوج ، بعدما كانت قادمة من ولاية عنابة ومتوجهة إلى سدراتة من سوق أهراس، وعلى متنها مريض.

كما تدخلت المصالح نفسها، لمد يد المساعدة لثلاثة أشخاص كانوا عالقين وسط الثلوج على متن سيارة سياحية على مستوى الطريق الوطني نفسه ببلدية عين صندل.

وذكرت خلية الإعلام للمديرية الولائية للحماية المدنية، أن تدخل مصالح فرقتها الثانوية، جاء بعد تلقيها لنداء نجدة .