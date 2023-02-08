الرابطة تؤهل المستقدمين الجدد لوفاق سطيف

أعلنت إدارة وفاق سطيف، تأهيل لاعبيها المستقدمين الجدد رسميا خلال فترة التحويلات الشتوية الأخيرة، ليصبحوا تحت تصرف مدرب الفريق شهاب الليلي بداية من مباراة، عشية اليوم، أمام الضيف اتحاد بسكرة برسم الجولة الإفتتاحية لمرحلة العودة.

ونجح عبد الحكيم سرار رئيس مجلس الإدارة في الحصول على إجازات لاعبيه الجدد في ساعة متأخرة من ليلة الخميس، بعد الاتفاق الذي حصل بينه وبين الرابطة المحترفة حول صيغة تسوية ديون الفريق لدى لجنة فضّ المنازعات بعدما كان الوفاق ضمن قائمة الأندية الممنوعة من الاستقدام بسبب الديون العالقة للاعبين السابقين لوفاق سطيف التي تجاوزت مبلغ 7 ملايير سنتيم.

وكانت إدارة وفاق سطيف، قد تعاقدت مع 5 لاعبين في الميركاتو الشتوي الأخير ويتعلق الأمر بوسط الميدان حسام الدين واسيني القادم من هلال شلغوم العيد، والمدافع سامي لغديري من البطولة الأمريكية، والمهاجم المغترب السعيد أعراب القادم من " أف سي باريس" الفرنسي، والوسط الهجومي لنجم مڨرة فؤاد غانم، والمهاجم الكاميروني " إينو نكامبي ".