Séisme en Turquie: la protection civile honnore l'Algérie

Les efforts des équipes de sauvetage envoyées par l’Algérie pour retrouver et extraire les victimes du séisme dévastateur qui a frappé la Turquie et la Syrie ont été salués dans un bilan d’évaluation des opérations de sauvetage en cours, dont elles occupent la première place.

Dans un communiqué de la protection civile, il a été rapporté que "après quatre jours consécutifs d’opérations de recherche et de sauvetage pour les victimes coincés sous les décombres, l’Algérie est classée première selon les statistiques de la Plateforme de coordination et de gestion des opérations du Groupe consultatif international de recherche et de sauvetage en ce qui concerne le nombre de personnes trouvées, ainsi que le nombre de survivants dans toutes les opérations en cours à ce jour.