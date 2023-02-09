تخفيض سعر تذاكر مباريات البطولات الإفريقية

كشف ديوان المركب الأولمبي محمد بوضياف، اليوم الجمعة، عن تخفيض سعر تذكرة مباراة اتحاد العاصمة وضيفه إلوي لوبوبو الكونغولي، في إطار منافسة كأس الكاف والمقررة يوم الأحد 12 فيفري الجاري.

وقالت الإدارة ان سعر التذكرة الواحدة سيكون 500 دينار بدلا من 800 دينار، حيث جاء هذا التخفيض بعد الجدل الذي شهدته مواقع التواصل الاجتماعي أمس بعد فتح منصة "تذكرتي" وانطلاق عملية البيع بسعر مرتفع جدا.

وأكدت إدارة ديوان المركب الأولمبي محمد بوضياف أن سعر تذاكر مباراة شباب بلوزداد أمام الترجي التونسي المقررة يوم 18 فيفري وشبيبة القبائل أمام الوداد البيضاوي المقررة يوم 17 فيفري الجاري بملعب 5 جويلية الأولمبي في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات لمنافسة رابطة أبطال افريقيا ستكون بنفس السعر أي 500 دج.