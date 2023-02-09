اولمبي المدية في وضع معقد

أكد سمير بوجعران مدرب اولمبي المدية ان وضعية فريقه في البطولة ازدادت تعقيدا خاصة بعد أن تقرر رسميا حرمان الاولمبي من تأهيل اكثر من 14لاعبا مع انطلاق مرحلة الإياب التي استهلها رفقاء بوعيشة بخسارة خارج قواعده أمام جمعية وهران بهدف دون مقابل.

وقال ذات المتحدث أن الأزمة المالية التي تتخبط فيها إدارة الاولمبي والديون العالقة التي فاقت 14 مليار سنتيم كانت سببا في عدم توصل إدارة الرئيس دمارجي رغم كل الوعود والتطمينات التي تلقاها من تأهيل 14 لاعبا، الذين كنت أراهن عليهم يقول المدرب بوجعران لقيادة الفريق إلى بر الأمان وإنقاذه من السقوط على الأقل ،وما زاد الطين بلة أن اللاعبين الحاليين من الفريق الرديف لم يحققوا آية نتيجة ايجابية في الجولات الأربع الأخيرة بما فيهم مباراتهم أمام جمعية وهران بسبب تراجع مردودهم على أرضية الميدان الذي يعود أساسا إلى عدم تلقي مستحقاتهم المالية منذ بداية البطولة، ومن المتوقع في ظل هذه الوضع المتأزم أن يشن لاعبوا الاولمبي بعد مباراتهم اليوم السبت أمام شبيبة تيارت أن يدخلوا في إضراب ومقاطعة الحصص التدريبية لتحسيس مسؤولي الفريق بوضعيتهم و دفعهم إلى إيجاد الحلول قبل فوات الأوان، للإشارة الاولمبي يحتل المركز التاسع بمجموع 19ن في بطولة القسم الوطني الهوات.