تصريحات قوية للرئيس السوري عن الجزائر

أثنى الرئيس السوري، بشار الأسد، عن الجزائر خلال تصريحات أدلى بها للتلفزيون الجزائري على هامش زيارة ميدانية إلى منطقة بستان القصر في مدينة حلب، والتي يشرف فيها فريق الحماية المدنية الجزائرية على عملية الإنقاذ إثر الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة يوم الإثنين الماضي.

وقال الرئيس السوري "نحن من الجيل الذي تربى في المدارس بالمنهاج الرسمي السوري على أن الجزائر بلد المليون شهيد، هذا ما نعرفه عن الجزائر، تربينا على صور النساء السوريات اللواتي يقمن ببيع المصوغات من أجل إرسالها إلى الجزائر خلال ثورة التحرير".

وأضاف بشار الأسد " الجزائر في الوجدان بالنسبة لنا كجيل والأجيال القادمة، العلاقة بين سوريا والجزائر مبنية على وقوف سوريا مع الجزائر أثناء الثورة ووقوف الجزائر عبر عقود إلى جانب القضايا العربية والسورية تحديدا وهذا لم يتغير، من الطبيعي أن نرى هذه العلاقة تظهر بهذا الوجه الناصع والجميل خلال هذه المأساة، لم نشعر بأن هناك أشخاص أتوا من دولة بعيدة، شعرنا بأن الجزائريين أتوا من قلب سوريا ليساعدوا السوريين، هذا هو الشعور الحقيقي والصادق الذي نشعر به اتجاه كل مواطن جزائري عبر هذا الجيل وعبر الأجيال السابقة وان شاء الله اللاحقة".