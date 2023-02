Le bilan des morts du séisme de la Turquie s’alourdit

Le nouveau bilan provisoire des deux violents séismes ayant ébranlé le sud de la Turquie lundi, s'est alourdi vendredi à au moins 18.991 morts, a annoncé le président turc Recep Tayyip Erdogan.

Erdogan, cité par l'agence de presse, Anadolu, s'exprimait depuis la province d’Adiyaman, où un campement a été installé pour accueillir les victimes des séismes.

Le président turc a précisé que les opérations de secours ont permis de sauver 75.523 personnes, faisant état de plus de 76.000 sinistrés évacués vers d’autres provinces depuis lundi.

Concernant la reconstruction et les aides aux victimes des séismes, Erdogan a réaffirmé que de nouveaux logements seront construits d’ici un an pour remplacer les immeubles qui se sont effondrés. En attendant, une aide financière équivalente à un an de loyer sera apportée aux sinistrés qui refuseront de vivre dans des tentes.

Erdogan a également assuré qu’un vaste plan de redressement était en train d’être préparé par l’Etat pour venir en aide aux provinces frappées par la catastrophe.

Pour les évacuations, la compagnie Turkish Airlines (THY) transportera gratuitement les sinistrés, a encore annoncé le président turc.

Lundi à l'aube, un tremblement de terre de magnitude 7,7 sur l’échelle de Richter a frappé le sud de la Turquie et le nord de la Syrie, suivi quelques heures plus tard d'un autre séisme d’une magnitude de 7,6 et de violentes répliques, qui ont causé d’énormes pertes en vies humaines et d’importants dégâts dans les deux pays.