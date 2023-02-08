خطوة روسية ترفع أسعار النفط

أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك الجمعة أن بلاده ستخفض إنتاجها من الخام ردا على العقوبات الغربية على قطاعها النفطي، ما تسبب بارتفاع أسعار في الأسواق العالمية.

وقال نوفاك "ستخفض روسيا بشكل طوعي الإنتاج بـ500 ألف برميل يوميا في مارس" ما يوازي حوالى 5% من إنتاجها اليومي، وفق ما نقلت عنه وكالات الأنباء الروسية.

وأضاف "لن نبيع النفط إلى من يعتمدون بصورة مباشرة أو غير مباشرة مبادئ 'سقف الأسعار' "، في إشارة إلى العقوبات الغربية على النفط الروسي.

وفرضت مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا منذ ديسمبر حدا أقصى لأسعار صادرات النفط الخام الروسي، في عقوبة تشمل منذ بداية فيفري المنتجات النفطية المكررة أيضا.

والهدف من هذه العقوبات الحد من المداخيل النفطية التي قد تستخدمها روسيا لتمويل عملياتها العسكرية في أوكرانيا.

وأدى إعلان خفض الإنتاج الروسي إلى إعطاء دفع للأسعار، وخصوصا أن نقص الإنتاج الروسي في السوق قد لا تعوضه الدول النفطية الكبرى الأخرى، باعتبار روسيا هي ثاني أكبر منتج للنفط في العالم بعد السعودية.

وسجل سعر برنت بحر الشمال المرجعي في أوروبا ارتفاعا بلغ 2,4% عند الظهر في لندن محققا 86,60 دولارا للبرميل، فيما ازداد خام غرب تكساس الوسيط 2,41% إلى 79,93 دولارا.