توقيف متورطين في قضية انتحال صفة إطار سامي

تمكنت مصالح الأمن الحضري الثاني بمدينة معسكر من توقيف شخصين متورطين في قضية انتحال صفة إطار سامي في الدولة، وفقا لما ورد اليوم الجمعة في بيان لمكتب الاتصال والعلاقات العامة بمديرية أمن الولاية.

واستنادا إلى نفس البيان الذي تلقت وكالة الأنباء الجزائرية نسخة منه، فإن هذه العملية جاءت على إثر دوريات لعناصر الشرطة بالأمن الحضري الثاني بعاصمة الولاية حيث لفت انتباههم شخصان مشبوهان ليتم التحقيق معهما لتكشف التحريات أن أحدهما وقع ضحية عملية نصب من قبل الشخص الثاني الموقوف المنتحل صفة إطار سامي في الدولة بإمكانه تقديم له خدمة مقابل الحصول على مبلغ مالي.

كما كشف التحقيق مع نفس الشخص الموقوف إلى تحديد شريك له ثاني وتوقيفه بمدينة معسكر.

وتم تقديم المتورطين الاثنين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة معسكر الذي أصدر في حقهما أمر إيداع الحبس.